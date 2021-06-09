И.о. министра юстиции Армении направил видеообращение на сессии Генассамблеи ООН

2-4 июня состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная предотвращению коррупции, мерам и вызовам по борьбе с ней, а также укреплению международного сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, на открытии заседания было представлено видеообращение и.о. министра юстиции Армении Рустама Бадасяна, посвященное армянскому примеру предотвращения и борьбы с коррупцией, которая, по словам Бадасяна, может быть образцовым для многих молодых демократий.

В частности, представляя антикоррупционную стратегию Армении, и.о. министра выделил работу по институционализации политической воли для борьбы с коррупцией и предотвращения коррупционных дел.

Однако, по словам и.о. министра, в борьбе с коррупцией все еще существуют задачи, направленные на повышение уровня образования и осведомленности, поскольку правительство в одиночку не может бороться с коррупцией.