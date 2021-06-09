Лидеры G7 на саммите в Карбис-Бэй обсудят последствия пандемии для бедных стран

Лидеры стран Группы семи (G7) намерены обсудить на саммите в Карбис-Бэй экономические последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, для наименее благополучных стран. Об этом сообщила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Наша главная цель - победить пандемию коронавируса во всех странах. Окончание пандемии - главная предпосылка для восстановления экономики", - сказала фон дер Ляйен, выступление которой велось на сайте ЕП. Она также заявила о необходимости того, чтобы "все страны имели равный и справедливый доступ к вакцинам".

"Встреча лидеров стран G7 даст хорошую возможность подтвердить наши обязательства и пойти еще дальше. На этой встрече мы также обсудим экономическое воздействие кризиса, вызванного пандемией, в том числе на бедные страны", - отметила председатель ЕК. Согласно данным ООН, которые фон дер Ляйен привела во время своего выступления, "в настоящее время более 34 млн человек находятся на грани голода". "Мы должны бороться с этой тенденцией, укрепляя глобальные продовольственные системы", - заявила она.

Как сообщила глава Еврокомиссии, ЕС в рамках G7 "намерен выделить новый пакет гуманитарной помощи в размере €250 млн для борьбы с голодом". "Почти €50 млн из этой суммы планируется направить странам зоны Сахеля и Восточной Африки", - добавила она. По ее словам, регионы "сильно пострадали от экономических последствий пандемии и изменения климата",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи и главы Еврокомиссии, в нем примет участие председатель Евросовета Шарль Мишель.