Члены движения «5165» представили избирателям Ванадзора свою предвыборную программу

Члены-основатели движения «5165» и лидер Карин Тоноян, во второй день предвыборной кампании, 8 июня, посетили Ванадзор чтобы представить гражданам свою программу и необходимые действия для построения национального государства. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе движения, обсуждались роль и значение образования и эффективного управления государством.

Были затронуты также конституционно-правовые проблемы, дипломатические причины поражения в Арцахе, реформы сферы здравоохранения и необходимость институциональных преобразований в работе с диаспорой. Выступили лидер движения «5165» Карин Тоноян, члены-учредители движения Менуа Согомонян, Арсен Григорян, Оганес Казарян, Геворг Тамамян, Тигран Балоян.

«Мы самостоятельно, до конца будем бороться за Армению. Для нас самое главное - безопасность Армении, наше достоинство, которое унижено, но оно должно быть восстановлено. Мы должны показать миру, что поражение не сломило нас, мы готовы к борьбе», - сказала Карин Тоноян.