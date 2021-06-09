Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в мире сегодня намного выше, чем существующее предложение, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Трани пояснил, что итальянская компания и без разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) может производить и продавать вакцину везде, кроме Европы. Продажа в Европе не может происходить, пока нет разрешения ЕМА.

"И на самом деле я понимаю прекрасно, что на сегодняшний день спрос на "Спутник" намного больше, чем существующее предложение. Поэтому важно производить эту вакцину. И компания Adienne в Италии, она это делает", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если Европа предпочитает другой продукт, а не российский, я думаю, что каждая страна свободна принимать свои решения. Но я критикую это решение, потому что я считаю, что, поскольку "Спутник V" запустился первый, можно было бы на самом деле спасти очень много жизней и можно было на самом деле Европе выбраться из этой экономической ямы намного раньше", - заявил Трани.

При этом он отметил, что даже без Европы "Спутник V" является второй вакциной по распространению в мире. "Это значит, что все-таки в России этот бизнес можно делать, ориентируясь не только на Европу", - сказал Трани.

"Итальянская экономика на самом деле получает большой плюс от того факта, что РФПИ решили производить "Спутник", в том числе в Италии", - заявил Трани.

В марте РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии.

По его словам, учредители компании Adienne, в том числе получают большой плюс от размещения такого заказа. "Потому что в такие тяжелые времена иметь большой заказ - это все-таки важно", - отметил он.