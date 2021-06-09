Ваграм Думанян с послом Туркменистана обсудил перспективы сотрудничества

Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Армении Мухаметгельди Аязовым. На встрече присутствовал также заместитель министра Артур Мартиросян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки.

Приветствуя посла, Ваграм Думанян подчеркнул дружеские отношения между Арменией и Туркменистаном, выразив уверенность, что сотрудничество в области образования, науки, культуры, спорта и молодежи в отношениях между двумя странами занимает особое место. По его словам, реализация совместных проектов и возможность обмена опытом напрямую способствуют укреплению двусторонних отношений.

«В этой связи я хочу подчеркнуть важную роль посольства Туркменистана в нашей стране, благодарю Вас за расширение и углубление нашего сотрудничества», - сказал и. о. министра.

В контексте развития межвузовского сотрудничества Ваграм Думанян выразил готовность обеспечить его устойчивое развитие путем реализации совместных образовательно-исследовательских программ, а также программ обмена студентами и преподавателями, подчеркнув, что 30 граждан Туркменистана в настоящее время уже обучаются в армянских вузах. Исполняющий обязанности министра также, выразил готовность развивать сотрудничество в области науки путем реализации совместных исследовательских проектов с партнерскими учреждениями Туркменистана. По словам Ваграма Думаняна, такое сотрудничество перспективно для реализации новых программ и инициатив в области науки.

Исполняющий обязанности министра образования и науки важным посчитал и сотрудничество в области культуры и творчества, сотрудничество мастеров театрального искусства, отдельных исполнителей, творческих коллективов и культурных организаций в международных мероприятиях, проводимых в двух странах. Ваграм Думанян предложил обсудить возможность организации выставок народного творчества и изобразительного искусства и в Армении и Туркменистане, а также подписать программу сотрудничества между правительствами двух стран в области культуры и искусства, которая совместно была разработана в 2020 году.

Исполняющий обязанности министра обратил внимание посла на вопрос сохранения армянского культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, и предложил рассмотреть возможность создания группы мониторинга для сохранения этого наследия. Ваграм Думанян отметил, что одной из функций мониторинговой группы будет фиксация нарушений, совершенных во время вооруженного конфликта и оценка масштабов гуманитарного кризиса. Он выразил надежду, что в результате подобных действий Азербайджан воздержится от уничтожения около 4 000 армянских монастырей на этих территориях.

В контексте сотрудничества в вопросах молодежи и спорта и. о. министра предложил рассмотреть возможности совместных лагерей, олимпиад, обмена среди молодежи двух стран, используя создание новых площадок для общения между молодыми поколения. Ваграм Думанян также предложил развивать сотрудничество в области спорта путем реализации совместных программ обучения и обмена. И. о. министра поблагодарил за теплое отношение к нашим соотечественникам в Туркменистане.

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Армения Мухаметгельди Аязов, в свою очередь, отметил, что они сотрудничеству с Министерством образования и науки уделяют большое внимание, благодарят их за оперативную реакцию на инициативы туркменской стороны. Он коснулся совместных мероприятий двух стран, в частности, отметил, что 5-7 ноября 2019 года в Туркменистане прошли Дни армянской культуры, в рамках которых состоялся ряд выставок, обмен опытом и мастер-классы. Программа Дней культуры Туркменистана в Армении была запланирована на 4-6 мая, но из-за пандемии она была отложена. Посол выразил надежду, что это будет реализовано в ближайшее время.

Мухаметгельди Аязов также обратился к сотрудничеству Национальной консерватории Туркменистана с Ереванской государственной консерваторией имени Комитаса, Сельскохозяйственного университета им. А. А. Ниязова с Национальным аграрным университетом Армении и между другими вузами двух стран.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.