«Арарат-Армения» не продлил контракт с Рашиди
14:38, 9 Июнь, 2021
Срок действия контракта, подписанного между Геради Рашиди и футбольным клубом «Арарат-Армения», истек, стороны приняли совместное решение не продлевать контракт.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.
Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.
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