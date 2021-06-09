В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека

Вертолет ВВС Афганистана потерпел крушение, трое военных погибли, еще один ранен, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на министерство обороны страны.

Согласно заявлению министерства, вертолет Ми-17 потерпел крушение в районе Джагату провинции Вардак в центральной части Афганистана во вторник ночью,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На место происшествия был направлен вертолет, чтобы доставить пострадавшего в больницу.

По данным телеканала, ответственность за крушение вертолета взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.