Армения готова приступить к реализации его предложения сопредседателям Минской группы ОБСЕ: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», заявил, что Армения, чтобы снять напряженность на границе между Арменией и Азербайджаном, готова в любой момент приступить к реализации его предложения, сделанного сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом во время встречи с жителями общины Мец Манташ.

«Мы готовы приступить к реализации моего предложения в любой момент. Суть предложения заключается в следующем. Поскольку Азербайджан утверждает, что у них есть карты, проблема заключается в корректировке границы, мы предлагаем, чтобы обе стороны (Вооруженные силы Армении и Азербайджана. ред.) зеркально отвели бы свои войска, вдоль линии границы будут стоять российские пограничники. И при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ начать работу по уточнению границы на участке Сотк-Хознавар», - заявил Пашинян.

По словам и. о. премьер-министра, процесс делимитации и демаркации не может быть отвергнут армянской стороной.

«Многих эти слова пугают и напрягают. Нет страны, которая не сталкивалась бы с такой необходимостью. Другими словами, любая независимая страна в какой-то момент должна столкнуться с этой проблемой. Хочу обратить ваше внимание на то, что США - сопредседатель Минской группы ОБСЕ заявили о своей готовности оказать экспертную помощь в демаркации и делимитации границы, подчеркнув при этом нагорно-карабахский мирный процесс должен быть в рамках Минской группы ОБСЕ», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра уверяет, что мирная эпоха Армении не должна быть за счет того, что будут пожертвованы интересы Армении и Арцаха.

«Одно не противоречит другому, наоборот, одно дополняет другое», - заключил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании Совета безопасности 27 мая предложил вывести Вооруженные силы Армении и Азербайджана с участка Сотк-Хознавар, и разместить там международных наблюдателей, в том числе от Российской Федерации и Минской группы ОБСЕ.