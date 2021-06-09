Блок «Честь имею» делает все, чтобы ослабить общественное напряжение: Давид Арутюнян

Блок «Честь имею» обращает внимание на напряженность во время предвыборной кампании и призывы к насилию, звучащие со стороны действующей власти. Его члены уверяют, что они делают все возможное, чтобы не нагнетать общественную напряженность. Как сообщает Арменпресс, такое мнение выразили члены блока на пресс-конференции, проходящей в рамках предвыборной кампании.

Давид Арутюнян затруднился назвать кампанию действующей власти цивилизованной. По его словам, рейтинг и. о. премьера и действующего правительства падает. «Думаю, никто не сомневается в том, что рейтинг уже падает. Во время каждой встречи он высказывает мысли, которые вызывают десятки новых вопросов. Каждый раз он пытается нейтрализовать это, озвучивая призывы к насилию и т. д», - сказал Арутюнян.

На вопрос, что делает блок «Честь имею», чтобы общественная напряженность не накалялась до такой степени, он сказал. «Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации. Если вы обратите внимание на нашу кампанию, на слова наших лидеров, вы никогда не услышите призывов к насилию или к мести. Более того, на данный момент я не слышал подобного призыва к мести и со стороны лидеров блока «Айастан». Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Призыв к насилию носит односторонний характер, правящая сила сегодня распространяет атмосферу ненависти».

Ссылаясь на замечание журналиста, что предложение третьего президента Армении Сержа Саргсяна об обмене сына и. о. премьер-министра на пленных подверглось критике, Арутюнян выразил мнение, что нынешнее правительство не озабочено вопросом пленных, им эта проблема безразлична. Он отметил, что, например, в заявлении от 9 ноября все вопросы рассматривались с соблюдением очень четкого графика, но проблема заключенных рассматривалась в очень общих чертах. «Пленные были брошены. И удивительно, что в данном случае нам пришлись прождать 7 месяцев, прежде чем эти вопросы были подняты общественностью, пока Серж Саргсян четко не поставил вопрос, который давно висит в воздухе, почему этому правительству так безразлична судьба заключенных, на что и ответил Никол Пашинян», - сказал Арутюнян.

Эдуард Шармазанов заявил, что их задача - обществу открыть глаза на то, что Пашинян не может представлять Республику Армения и граждан Армении.

«Он не может обеспечить нашу безопасность, он обещал мир, но принес войну. Он обещал любовь и терпимость, но принес борьбу между белыми и черными», - сказал Шармазанов.