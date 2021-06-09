Ереван и Ростов-на-Дону подписали пятилетнюю программу сотрудничества

Делегация Еревана во главе с мэром Айком Марутяном с официальным визитом посетила южную столицу Российской Федерации - город Ростов-на-Дону. В первый день официального визита члены ереванской делегации в сопровождении ростовских коллег возложили цветы к вечному огню Мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Затем мэр Еревана и члены делегации вместе с представителями армянской общины Нового Нахиджевана почтили память жертв Геноцида армян.

Официальная встреча мэров Еревана и Ростова-на-Дону состоялась в резиденции администрации южной столицы Российской Федерации. Мэр Еревана Айк Марутян и глава администрации Ростова-на-Дону, мэр Алексей Логвиненко подписали пятилетнюю программу сотрудничества между двумя городами. Согласно документу, стороны обязались в 2021-2025 годах развивать сотрудничество в разных сферах городского хозяйства.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что подписанный документ придаст новое качество реализации строительных проектов между двумя городами.

«Ереван и Ростов-на-Дону уже 15 лет являются городами-побратимами. Уверен, что подписанная программа придаст новый импульс сотрудничеству между двумя городами, учитывая, что потенциал отношений между двумя сторонами имеет большие возможности для развития и расширения. С точки зрения обмена опытом очень важны и взаимные визиты», - сказал Алексей Логвиненко.

Поблагодарив за теплый прием, мэр Еревана Айк Марутян, в свою очередь, выразил уверенность, что братские отношения между двумя городами будут и дальше стимулироваться расширением многосторонних связей.

«Могу точно сказать, что Ростов и Ростовская область могут служить примером сотрудничества между двумя городами. Направления, которые включены в программу, представляют взаимный интерес, я, в свою очередь, приложу все усилия для их реализации. Существует широкое поле для сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, городского развития, социальной и городской экономики», - сказал Айк Марутян.

Члены делегации Еревана также посетили Армянскую апостольскую церковь Святого Воскресения. Храм, воздвигнутый из розового туфа, является духовным центром армян Ростова-на-Дону (Новой Нахичевани) и имеет большое значение в деле сохранения армянской идентичности.

В Ростове-на-Дону с 1970-х годов действует Музей армяно-российской дружбы. Делагация Еревана, посетившая культурный центр и музей, осмотрела выставочные залы и ознакомилась с ценной экспозицией. До 2011 года музей располагался в здании Крестовоздвиженской церкви, позже в доме Айрапетовых. Среди экспонатов - армянские книги, предметы быта XVIII века. Наиболее ценной является коллекция из 47 медных предметов, привезенных в Ростов жителями Крыма при переселении с полуострова.