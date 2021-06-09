Возвращение армянского пленного Пашинян считает положительным шагом для ослабления напряженности

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», возвращение армянского пленного считает очень позитивным шагом. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил на встрече с жителями общины Мец Манташ Ширакской области.

«Вы знаете, что вчера один из наших солдат заблудился и оказался на азербайджанской стороне. Солдат вернулся сегодня вечером. Я считаю это очень позитивным шагом. Считаю это очень важным с точки зрения ослабления напряженности на армяно-азербайджанской границе и в регионе в целом», - сказал Пашинян.

Ссылаясь на свое предложение от 8 июня об обмене сына Ашота Пашиняна на всех пленных, содержащихся в Азербайджан, исполняющий обязанности премьер-министра сказал, что он соответствующим органам дал указание официально представить его предложение азербайджанской стороне.

«Хочу, чтобы вы поняли меня правильно, не подумайте, что это единственное направление, единственный инструмент и отчаянный шаг к решению проблемы наших пленников. Я хочу, чтобы вы все знали, что в этот период по нескольким направлениям ведется большая интенсивная работа», - заключил Пашинян.

Ранее Министерство обороны сообщило, что 8 июня военнослужащий-контрактник N-ской войсковой части Вооруженных сил Республики Армения рядовой А. Катанян из-за тумана потерял ориентацию на местности и оказался на территории, подконтрольной ВС Азербайджана. Ранним утром 9 июня он вернулся на армянскую сторону и находится в Степанакерте

8 июня исполняющий обязанности премьер-министра Арагацотнской области Никол Пашинян обратился к предложению третьего президента Сержа Саргсяна, почему он не обменяет своего сына на несколько десятков пленных. Никол Пашинян заявил, что согласен, в обмен на все пленных, передать Азербайджану своего сына.