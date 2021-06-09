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«Справедливая Армения» приходит, чтобы установить национальную солидарность и толерантность

«Справедливая Армения» приходит, чтобы установить национальную солидарность и толерантность

В случае победы на досрочных парламентских выборах в Армении партия «Справедливая Армения» будет стремиться восстановить верховенство закона и создать здоровую атмосферу.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил председатель партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян.

«Мы стремимся восстановить в Армении процесс законности, создать здоровую атмосферу. Прошу наших соотечественников трезво оценить ситуацию. Партия «Справедливая Армения», ядро которой составляют интеллигенты, работающие в различных сферах, попытается качественно изменить политическую среду. Мы идем, чтобы установить национальную солидарность и толерантность, иначе мы можем столкнуться с серьезными проблемами», - сказал Норайр Норикян.

Он ожидает, что в ходе кампании политические силы в общении с общественностью будут сохранять трезвость и сбалансированность, представят свои стратегические планы, которые будут направлено на решение ряда вопросов.


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