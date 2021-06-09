Ведутся интенсивные работы по возвращению пленных: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», уверяет, что ведется интенсивная работа по возвращению пленных.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время встречи с жителями общины Мец Манташ Ширакской области. Говоря о готовности обменять своего сына на всех пленных, содержащихся в Баку, кандидат отметил, что это официальное предложение Азербайджану.

«Я не хочу думать, что это единственный инструмент и отчаянный шаг для решения проблемы наших пленников. Я хочу, чтобы вы все знали, что в этот период ведется большая интенсивная работа. Сейчас я не хочу оценивать эту работу и перспективы, потому что произнесение любой фразы может привести к непредвиденным событиям. Хочу, чтобы вы были уверены, что по нескольким направлениям ведется интенсивная работа», - подчеркнул Пашинян.

Арменуи Мхоян