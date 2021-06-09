Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха необходимо согласовать при участии сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), но сейчас стоит сделать акцент не на этом, а на возвращении в регион мирной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения", передает ТАСС.

"Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешенным статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить вместе в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я вас уверяю, через пару - тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще", - сказал глава МИД РФ.