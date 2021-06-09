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Женские сборные по футболу готовятся к товарищеским матчам

Женские сборные по футболу готовятся к товарищеским матчам

Женская взрослая сборная Армении по футболу и сборная до 19 лет начинают подготовку к товарищеским матчам.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. Женская взрослая сборная приступит к тренировкам 9 июня в Техническом центре ФФА/Футбольная академия. С 12 по 15 июня наша команда проведет товарищеские матчи со сборной Казахстана. Матчи пройдут на Республиканском стадионе им. В. Саргсяна. Начало игр в 17:00.

Женская сборная Д-19  тренировки начнет также 9 июня в Техническом центре ФФА/Футбольная академия. 12 июня наша команда отправится в Беларусь, где с 13 по15 июня проведет товарищеские матчи с ровесницами Беларуси.


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