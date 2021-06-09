Арман Татоян спекулирование вопросом пленных в ходе предвыборной кампании считает недопустимым

Защитник прав человека Армении Арман Татоян отмечает, что во время предвыборной кампании недопустимо спекулировать вопросом возвращения пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, говоря об обмене заключенных на других людей и их готовности к обмену. Как сообщает Арменпресс, Защитник прав человека Армении выступил с таким заявлением.

«Очевидно, что такого не может быть, а спекуляции только усиливают напряженность в стране, затрудняют возвращение пленных. Таким образом, «цена» возвращения пленных для властей Азербайджана просто повышается. И, конечно же, это открытое неуважение к пленникам и к их семьям и их чувствам.

Поэтому Защитник прав человека призывает всех полностью прекратить манипулировать вопросом возвращения пленных.

Мы не должны спекуляциями усложнять процесс, а должны приложить реальные усилия для возвращения наших соотечественников, которые незаконно удерживаются в Азербайджане».