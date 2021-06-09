США любые передвижения на армяно-азербайджанской границе считают провокационными

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены событиями, происходящими на международной границе между Арменией и Азербайджаном, включая захват шестерых армянских солдат азербайджанскими военными и гибель двух азербайджанских журналистов в результате взрыва мины. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге в Баку заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном унес много жизней. Мы обеспокоены тем, что пограничная ситуация может обостриться. Мы призываем стороны безотлагательно и мирным путем урегулировать эти инциденты. Соединенные Штаты любое движение на демаркированной международной границе между Арменией и Азербайджаном считают провокационным и ненужным. Мы отвергаем применение силы для демаркации границы и призываем обе стороны вернуться на свои исходные позиции, прекратить устанавливать военные укрепления и минировать территории с не демаркированными границами», - сказал Рикер.

Он подчеркнул, что США призывают стороны для прочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта как можно скорее вернуться к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Соединенные Штаты для удовлетворения региональных потребностей будут продолжать работать с международными гуманитарными организациями, включая и наших союзников и партнеров. Но только путем мирного урегулирования конфликта возможно настоящее процветание и благополучие народов Южного Кавказа», - сказал Филипп Рикер, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.