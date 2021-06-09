Временно будет прекращена подача газа по ряду улиц Ванадзора и в некоторых селах Сюника

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 10 июня с 11:00 до 18:00 будет приостановлено газоснабжение потребителей улиц Андраника, Камо, Айвазовского, Арабкир, Р. Меликяна, Лагеря 8 и 9 и прилегающих общественные объектов различного назначения г. Ванадзор Лорийской области. С 09:00 до 18:00 сел Шахат, Балак и Ангехакот Сюникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.