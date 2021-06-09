Руководство полиции начальников штабов сил, участвующих в выборах, приглашает на встречи

В течение предвыборной кампании внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения, которые состоятся 20 июня 2021 года, руководство Полиции Республики Армения для проведения обсуждений в надлежащем порядке, для поддержания общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, руководителей штабов партий и блоков, участвующих в выборах, приглашает на встречи. Как сообщает Арменпресс, сообщение об этом распространила Полиция РА.

«По организационным вопросам следует звонить на номера 010-59-67-90 или 010-59-66-33», - говорится в сообщении полиции.