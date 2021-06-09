СМИ: в Афганистане боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО

По меньшей мере 10 сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены. Об этом в среду сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Официальные лица Афганистана считают, что нападение было совершено боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По данным 1TV, инцидент произошел в провинции Баглан в Афганистане,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Ее штат насчитывает более 8 тыс. сотрудников.