США продолжат изучение вопроса о возможном прекращении содействия Азербайджану

Соединенные Штаты, учитывая сохраняющуюся напряженность в зоне нагорно-карабахского конфликта, продолжают рассматривать целесообразность оказания дальнейшего содействия Азербайджану, включая и военную помощь. Как сообщает Арменпресс, об этом на слушаниях в Комитете Сената по международным отношениям заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Комиссии Роберт Менендес заявил, что он разочарован решением руководства США, оказать правительству Азербайджана исключительную помощь, в том числе и военную. О таком решении власти США объявили в мае.

«Мы продолжим изучение этого вопроса. Я активно работаю над этим. Особенно по возвращению пленных и переговоров, направленных на урегулирование конфликта», - отметил госсекретарь США, отказавшись от дальнейших комментариев.