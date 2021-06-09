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США продолжат изучение вопроса о возможном прекращении содействия Азербайджану

США продолжат изучение вопроса о возможном прекращении содействия Азербайджану

Соединенные Штаты, учитывая сохраняющуюся напряженность в зоне нагорно-карабахского конфликта, продолжают рассматривать целесообразность оказания дальнейшего содействия Азербайджану, включая и военную помощь. Как сообщает Арменпресс, об этом на слушаниях в Комитете Сената по международным отношениям заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Комиссии Роберт Менендес заявил, что он разочарован решением руководства США, оказать правительству Азербайджана исключительную помощь, в том числе и военную. О таком решении власти США объявили в мае.

«Мы продолжим изучение этого вопроса. Я активно работаю над этим. Особенно по возвращению пленных и переговоров, направленных на урегулирование конфликта», - отметил госсекретарь США, отказавшись от дальнейших комментариев.


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