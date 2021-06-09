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берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зарегистрировали в среду землетрясение магнитудой 5,0 у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 78 км к юго-востоку от города Хатинохе, в котором проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 50 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация об угрозе цунами не поступала.


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