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Армянский военнослужащий возвращен, он находится в Степанакерте

Армянский военнослужащий возвращен, он находится в Степанакерте

Утром 8 июня военнослужащий-контрактник N-ской войсковой части Вооруженных сил Республики Армения рядовой А. Катанян из-за тумана потерял ориентацию на местности и оказался на территории, подконтрольной ВС Азербайджана. Ранним утром 9 июня он вернулся на армянскую сторону и находится в Степанакерте. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства обороны Республики Армения.


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