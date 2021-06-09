Европейские индексы - 08-06-21
МОСКВА, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 15640.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 6551.01 пункта, британский FTSE вырос на 0.25% и составил 7095.09 пункта, а российский RTSI вырос на 0.21% и составил 1656.46 пункта.
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