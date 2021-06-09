Цены на драгоценные металлы снизились - 08-06-21
НЬЮ-ЙОРК, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 8 июня были установлены следующие цены на драгоценные металлы.
Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 0.04% и составила 1897.60 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 0.43% и составила 27.80 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 0.48% и составила 1165.10 долларов США.
Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).
Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.
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