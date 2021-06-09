МО Азербайджана сообщило о возвращении армянского военнослужащего властям Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о возвращении властям Армении армянского военнослужащего А. Катаняна, оказавшегося 8 июня на территории, подконтрольной Азербайджану.

Как передает Арменпресс, Министерство обороны Азербайджана подтвердило утверждение Министерства обороны Армении о том, что военнослужащий заблудился и оказался на территории, находящейся под контролем Азербайджана.

Ранее Министерство обороны Азербайджана представило армянского военнослужащего в качестве диверсанта. Министерство обороны Армении заявило, что военнослужащий-контрактник N-ской воинской части ВС Армении, рядовой А. Катанян 8 июня из-за тумана потерял ориентацию на местности и оказался на территории, подконтрольной ВС Азербайджана. В сообщении, распространенном Министерством обороны Армении, отмечалось, что заявление МО Азербайджана, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности.