Газета «Айастани Анрапетутюн»: Турция задействовала политику «мягкой силы».

«В преддверии саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня, Турция пытается проводить политику «мягкой силы». В контексте сегодняшних геополитических трансформаций, когда международный баланс сил существенно меняется, Турция считает себя региональной державой, которая может сыграть большую роль в мировом развитии, чем просто быть инструментом других сверхдержав в регионе.

В этом контексте турецкая англоязычная газета «Daily Sabah» несколько дней назад опубликовала интересную статью, в которой отмечалось, что «Байдену на переговорах по турецко-американским отношениям следует принять во внимание огромную мягкую силу Турции, и ее значение в конкуренции с Китаем».

Турция, которая раньше играла роль, сдерживающую Советский Союз, теперь предлагает свои «услуги» Западу и Соединенным Штатам в конкуренции с Китаем. Из-за своего географического положения и большого экономического влияния Китай представляет угрозу для Турции в вопросе расширении ее политического влияния в тюркских государствах Центральной Азии. Поэтому турецкая сторона предлагает свою «помощь», ценой которой должно стать признание ее гегемонии в турецком мире со стороны Запада, а также США».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.