Газета «Айастани Анрапетутюн»: Армения имеет все возможности...

«Иран и ЕАЭС начнут переговоры о полноценной совместной зоне свободной торговли. Как сообщает «The Tehran Times», переговоры состоятся в ближайшее время. Такое решение было принято после встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с министром энергетики Ирана Резой Ардаканяном в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны также подробно обсудили наиболее перспективные инфраструктурные проекты стран-членов ЕАЭС и Ирана. В том числе и вопрос Международного транспортного коридора Север-Юг и других совместных инициатив.

Обратим внимание на несколько обстоятельств. Армения является членом ЕАЭС. Временное соглашение с Ираном о создании зоны свободной торговли вступило в силу во время председательства Республики Армения. В начале марта этого года посол Индии в Иране заявил, что Индия планирует соединить Индийский океан с Евразией, создав коридор «Север-Юг» или «они планируют соединить западную часть Чабахара и Индийский океан с Евразией и Хельсинки через территорию Армении». Иными словами, это большая геоэкономическая программа, которая будет диктовать множество политических условий и полностью вписывается в контекст геополитических событий на Большом Ближнем Востоке ... ».

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