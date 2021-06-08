Соединенные Штаты сохранят в силе сотни различных односторонних ограничительных мер в отношении Ирана даже в случае возвращения в ядерную сделку и соблюдения Тегераном всех ее положений. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы на текущем этапе не знаем, готов ли Иран сделать то, что ему необходимо сделать, чтобы вернуться к соблюдению [Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД]. Посмотрим, материализуется ли это", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Даже если это произойдет, то наша [США] ответственность будет заключаться в том, чтобы отменить санкции, не соответствующие СВПД. И при этом решительно сохранять те санкции, которые соответствуют договоренности, дабы применять меры в связи с множеством злонамеренных действий Ирана в целом ряде сфер. И я бы ожидал, что, даже в случае возвращения к соблюдению СВПД, сотни санкций сохранятся. Включая санкции, введенные администрацией Дональда Трампа. Если они соответствуют СВПД, то будут оставаться в силе, пока поведение Ирана не изменится", - утверждал глава внешнеполитического ведомства.

Переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий идут в последние недели в Вене. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

Нынешний руководитель американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Между тем США предлагают аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.