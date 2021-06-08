Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал единичным инцидент с пощечиной, призвал не преувеличивать его значение и отметил, что продолжит встречи с французами.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, отвечая на вопрос, если у него какие-то опасения после этого инцидента, Макрон сказал: "Нет, никаких. Кроме того, я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними. Я продолжил и буду продолжать. Меня ничего не остановит".

"Не будем позволять агрессивным лицам завладеть общественными дебатами. Они этого не заслуживают ", - сказал Макрон, слова которого цитирует региональное издание Dauphiné.

"Все хорошо. Надо придавать ограниченное значение этому инциденту, который, я думаю, единичен. Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих", - отметил французский лидер.

Во вторник неизвестный мужчина в толпе ударил Макрона по лицу. Как следует из видео, которое распространено в социальных сетях, глава французской республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, президента Франции увели, а мужчину в медицинской маске скрутили.

В результате инцидента задержаны два человека, они находятся под стражей и допрашиваются правоохранительными органами. По сообщению СМИ, второй задержанный снимал произошедшее. Инцидент осудили многие политики во Франции, в том числе лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.