МИД РФ заявил, что отношения с ЕС оказались на нулевой точке

Отношения России и Евросоюза оказались в нулевой точке. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Я почувствовал, что, во-первых, растет осознание ненормальности нынешних отношений России и ЕС. Это понятно, потому что если мы обернемся в историю и вспомним, что было накоплено позитивного в отношениях между Россией и крупным интеграционным объединением, то можно вспомнить и объем торговли, который в 2013 году достиг 417 миллиардов евро, это, конечно, и объем взаимных инвестиций – примерно 300 миллиардов в РФ и сопоставимая цифра в страны ЕС, это и сама архитектура политических отношений – каждые шесть месяцев саммит РФ-ЕС, 17 секторальных диалогов по различным темам… Вся эта архитектура стала заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений", - сказал Грушко журналистам по итогам сессии "Примаковских чтений".

"Вот где мы отказались. Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев", - добавил замминистра.