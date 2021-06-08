По факту избиения азербайджанцами армянского военнослужащего возбуждено уголовное дело

В связи с избиением военнослужащего-армянина азербайджанскими военнослужащими, проникшими на территорию Республики Армения, в Военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по статье 300.2 и части 2 статьи 329 Уголовного кодекса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

«В связи с тем, что сегодня в социальных сетях активно распространяется видео избиения армянского военнослужащего, считаю необходимым разъяснить, что этот инцидент произошел не сегодня, как пишут в телеграм-канале, откуда было распространено видео», - говорится в сообщении.

Абрамян добавил, что инцидент произошел 2 июня в приграничной части общины Верин Шоржа. Между военнослужащими вооруженных сил Азербайджана, незаконно проникшими в указанный район, и военнослужащими ВС Армении, выполняющими инженерные работы на месте, произошла ссора. Двое военнослужащих ВС Армении были избиты военнослужащими ВС Азербайджана.