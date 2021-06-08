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Россия будет жестко отвечать на новые санкции Запада: замглавы МИД РФ

Россия будет жестко отвечать на новые санкции Запада: замглавы МИД РФ

Россия продолжит жестко отвечать на враждебные проявления Запада, включая санкции и попытки военного давления. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях форума "Примаковские чтения".

"Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то новые санкции, будь то попытки военного давления, мы будем жестко отвечать и отстаивать наши интересы", - сказал он.


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