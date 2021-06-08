Митинг Пашиняна в Аштараке завершился шествием

Наша деятельность не ради голосов, а ради людей. Как сообщает Арменпресс, об этом в Аштараке заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, занимающий первое место в предвыборном списке партии «Гражданский договор», подводя итоги своего визита в Арагацотнскую область.

«Мы думаем не о том, чтобы набрать голоса на выборах, а о человеке, гражданине», - сказал Пашинян.

Он отметил, что это митинг правительства, и в истории третьей республики невозможно найти ни одного митинга действующих властей, где бы не ставились записанные аплодисменты и приветствия между выступлениями.

«Важно констатировать, что пройдя через ад, мы пришли и стоим перед вами, мы не убежали из наших кабинетов, от вас, потому что мы знаем, что мы не сделали ничего нечестного перед вами, мы не воровали у вас», - сказал Пашинян.

Пашинян и его товарищи по команде завершили встречу с шествием с жителями Аштарака.