В Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба

В Мытищах пытаются поймать медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба в подмосковных. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказал представитель экстренных служб.

"Ведутся поиски сбежавшего с территории гольф-клуба медведя", - сказал собеседник агентства.

В них участвуют сотрудники полиции и охотхозяйтсв Мытищинского и Королевского подразделений. Место нахождения животного пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как уточнил представитель экстренных служб, медведь среднего размера сбежал из гольф-клуба ночью.