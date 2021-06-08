Блок «Свободная родина» провел предвыборную кампанию в городах Иджеван, Дилижан и Севан
20:35, 8 Июнь, 2021
Блок «Свободная родина» провел 8 июня предвыборную кампанию в городах Иджеван, Дилижан и Севан.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе блока «Свободная родина», встречи прошли в теплой, практической атмосфере.
Согласно источнику, граждане задавали лидерам блока вопросы о восстановлении системы безопасности Армении, избирательных процессах и других проблемах.
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