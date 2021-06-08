У нас есть потенциал и решимость для продвижения страны: Кочарян провел встречу с жителями Вайка

Блок «Армения» обладает потенциалом, волей и решимостью продвигать страну вперед. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил лидер блока «Армения», второй президент Армении Роберт Кочарян во время встречи с жителями Вайка.

Он отметил, что все силы, участвующие в выборах, естественно, скажут, что именно они - та сила, которая выведет страну из сложившейся ситуации. «Мы представляем нашу команду, мы говорим, что у нас есть этот потенциал, эта воля, эта решимость продвигать страну вперед. У нас есть самое главное - опыт, мы уже однажды это сделали.

В нашей команде есть люди, построившие победоносную армию, восстановившие экономику, понимающие, что такое инвестиционная политика и экономическое развитие. Мы смотрим в ваши глаза и говорим, что мы те, кто вам нужен сегодня. Но решение остается за вами», - сказал Кочарян.

Он призвал своих сторонников работать с соседями, членами семьи и коллегами, чтобы убедить их, что блок «Армения» - сила, которой можно доверять. «Все будет хорошо», - заявил Кочарян.