Трудности укрепляют и усиливают наше единство: Пашинян встретился с жителями Апарана

Эта избирательная кампания и то, что во время нее происходит, показывают, что лозунг «Армения - мой дом, народ - моя семья» взят неспроста. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с жителями Апарана заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, занимающий первое место в предвыборном списке партии «Гражданский договор».

«Здесь нет проблемы политического консенсуса, это действительно ситуация, когда народ имеет право злиться на свое правительство, критиковать его, быть недовольным, но это такое недовольство, которое может быть между членами семьи. Сегодняшняя кампания показывает это. Трудности укрепляют и усиливают наше единство», - заявил Пашинян.

Он подтвердил ранее сделанное заявление о том, что люди недовольны бархатностью.

«Люди недовольны тем, что после 2018 года мы не устроили кадровых чисток, многие некомпетентные люди остались на своих местах, а сегодня они пытаются применить к гражданам средства незаконного принуждения перед выборами», - сказал он, добавив, что с 21 июня он будет продолжать процесс увольнения таких чиновников.

«Да, мы назовем это политической и народной вендеттой, мы назовем это кадровой чисткой, все некомпетентные чиновники должны быть удалены из государственной системы», - добавил и.о. премьер-министра.