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Гутерреша выдвинули на второй срок на пост Генсека ООН

Гутерреша выдвинули на второй срок на пост Генсека ООН

Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил источник в Совбезе.

"Да, одобрили", - сказал собеседник агентства.

Теперь Генассамблее ООН предстоит принять решение по кандидатуре Гутерреша.

Поскольку кандидат на пост генсекретаря лишь один, скорее всего, резолюция ГА будет приниматься без голосования. В случае переназначения это будет уже второй срок для Гутерреша. Впервые он стал генеральным секретарем ООН 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.

Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).


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