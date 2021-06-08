Блок «Честь имею» провел встречу с жителями Аштарака

Блок «Честь имею» в рамках избирательной кампании продолжает представлять избирателям в областях Армении свою программу по выводу государства из тяжелой кризисной ситуации, а также по урегулированию Арцахского конфликта.

Как сообщает Арменпресс, председатель РПА, третий президент Армении Серж Саргсян 8 июня вместе с членами блока «Честь имею» посетил Арагацотнскую область.

Состоялась встреча с жителями Аштарака, представители блока ответили на вопросы граждан.