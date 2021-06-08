Блок «Честь имею» провел встречу с жителями Аштарака
18:14, 8 Июнь, 2021
Блок «Честь имею» в рамках избирательной кампании продолжает представлять избирателям в областях Армении свою программу по выводу государства из тяжелой кризисной ситуации, а также по урегулированию Арцахского конфликта.
Как сообщает Арменпресс, председатель РПА, третий президент Армении Серж Саргсян 8 июня вместе с членами блока «Честь имею» посетил Арагацотнскую область.
Состоялась встреча с жителями Аштарака, представители блока ответили на вопросы граждан.
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