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Азиатские индексы - 08-06-21

Азиатские индексы - 08-06-21

ТОКИО, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.19% и составил 28963.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 1962.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.54% и составил 3580.11 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 28781.38 пункта.


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