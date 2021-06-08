Азиатские индексы - 08-06-21

ТОКИО, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.19% и составил 28963.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 1962.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.54% и составил 3580.11 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 28781.38 пункта.