В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину

Бюст Юрию Гагарину был открыт в Мадриде, в церемонии участвовали мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол России в Испании Юрий Корчагин, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Бюст, подаренный Русским домом и посольством России, установлен перед главным входом в мадридский планетарий.

Участники мероприятия осмотрели фотовыставку, посвященную Гагарину, экскурсию провел директор планетария, астрофизик Тельмо Фернандес, посмотрели фильмы о первом космонавте в мире и первой женщине, полетевшей в космос, Валентине Терешковой.

"Гагарин – первый человек, который сделал мечту миллионов человек на протяжении истории – отправиться в космос – реальностью. Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам… Крик "Поехали!" услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества", - сказал на церемонии Мартинес-Альмейда.

Российский посол напомнил, что в этом году мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. "Юрий Гагарин был русским, но наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству", - сказал Корчагин, добавив, что "Мадрид присоединяется к длинному списку городов, где есть памятники первому космонавту мира".

"Я горд, что в столь знаковом месте теперь есть памятник Юрию Гагарину", - заключил глава диппредставительства.