Царукян видит обеспечение безопасности в укреплении дружбы с Россией

Председатель партии «Процветающая Армения», лидер избирательного списка Гагик Царукян видит обеспечение безопасности страны и народа путем укрепления дружественных отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Царукян выразил во время встречи с гражданами на центральной площади Гавара во время избирательной кампании, представляя предвыборную программу.

Царукян начал свое выступление с того, что подчеркнул, что не скажет ничего лживого. Он отметил, что сегодня очень сложная ситуация в социальной, экономической, политической, здравоохранительной сферах, затем коснулся кредитов. «Сегодня, если государство - это народ, оно должно думать о людях, делать шаги», - сказал он, подчеркнув, что кредиты нужно прощать, чтобы изменить состояние страны и настроение людей.

Первый из 30 пунктов программы ППА касается безопасности. Царукян рассказал о приграничной ситуации в Гегаркуникской области. «Мы должны обеспечить безопасность нашего народа. Есть только один способ обеспечить безопасность народа - это России - наш многовековой партнер, друг, родственник, который всегда показывал, что они с нами по любому вопросу. Сегодня мы должны укреплять эту дружбу не только на словах, но и на деле. И сегодня армянские и российские солдаты должны стоять плечом к плечу на нашей границе», - сказал он.

По словам Царукяна, нужно вкладывать деньги в открытие закрытых заводов. Он также рассказал о проблемах в области сельского хозяйства, отметив важность открытия министерства сельского хозяйства, отделив его от министерства экономики. Царукян также подчеркнул важность притока инвестиций, отметив, что людям нужно дать возможность производить и развиваться.