Президент Республики Арцах вручил родным погибших полицейских высокие государственные награды

8 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с начальником Полиции Республики Арцах Ваге Казаряном посетили N военную часть полиции, где встретились с семьями 43 полицейских, погибших в дни третьей Арцахской войны и посмертно награжденных государственными наградами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Главное информационное управление Аппарата президента Арцаха.

Араик Арутюнян вручил государственные награды родственникам погибших полицейских и выразил им глубокие соболезнования и поддержку. «Благодаря нашим героическим сыновьям в спасенной части Родины мы сегодня можем строить достойное будущее для будущих поколений, воспитывать наших детей в боевом и патриотическом духе», - сказал президент Арцаха.

Затем Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия в воинской части полиции Зала славы погибших, и почтил их память.

Президента сопровождал министр внутренних дел Республики Арцах Карен Саркисян.