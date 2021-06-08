Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июнь

Эстония за 15 лет переведет школьное обучение на эстонский язык

Эстония за 15 лет переведет школьное обучение на эстонский язык

Правительство Эстонии планирует перевести школьное обучение полностью на эстонский язык не позднее 2035 года, заявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas), передает Арменпресс соссылкой на INTERFAX.RU.

"Школьное образование на эстонском языке обеспечивает интеграцию детей и молодежи в эстонское культурное и ценностное пространство, дает каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни и продолжить учебу на следующем уровне образования", - сказала премьер-министр, отвечая во вторник в парламенте на вопросы депутатов о переводе русскоязычного образования на эстонский язык.

Каллас сообщила, что министерству образования и науки дано задание составить план действий в области эстоноязычного обучения, который можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке. По ее словам, пока министерство составляет план, закон об основной школе и гимназии меняться не будет.

В настоящее время в гимназических классах русскоязычных школ Эстонии 60 процентов обучения ведется на государственном языке, остальное - на русском.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации