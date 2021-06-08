На фестивале «Арммоно» представлен спектакль «Главное, чтобы солнце сияло, и чтобы не было войны»

Главный герой спектакля «Главное, чтобы солнце сияло, и чтобы не было войны», поставленного по пьесе Юрия Клауди, живет распущенной жизнью, но события развиваются таким образом, что он оказывается на поле боя, где он должен воевать во имя победы.

Как сообщает «Арменпресс», спектакль был показан 7 июня, режиссер Тагуи Асахалян, исполнитель главной роли Авет Зограбян.

Тагуи Асахалян рассказала, что спектакль о войне и о жизни вне войны, где главное - не сдаваться. Страна, национальность героя и др. не называются.

«Изначально спектакль ставился в коридоре Театрального института. Работала большая команда. На фестивале технически невозможно было выступить таким же образом, поэтому были внесены некоторые изменения. Архитектуру фойе мы рассматривали как сценическую картину, коридор служил полем битвы, улицей. Это было выигрышнее, но и мне, и актеру нужны были изменения, чтобы найти что-то новое», - сказала режиссер.

По ее словам, в какой бы ситуации мы ни оказались, мы не должны сдаваться. «Сейчас мы разочарованы, и своим выступлением хотим сказать, что нам еще предстоит бороться. Из любой ситуации есть выход, есть спасение. Надо просто ждать и верить», - уверяет Тагуи Асахалян.

Авет Зограбян, 21-летний актер, признается, что во время репетиций у него было много переживаний, поскольку именно тогда началась 44-дневная Арцахская война, в которой он потерял своего друга. Актер упоминает, что однажды ему пришлось попросить перерыв, чтобы контролировать свои эмоции. Зограбяну сложно было показывать всем на сцене то, что с нами произошло.

Своей работой режиссер и исполнитель хотят сказать, что важны не деньги, а сила воли, волевые способности, необходимые для борьбы за цели, мечты, за желаемую жизнь.

XIX Международный театральный фестиваль «Арммоно» продлится до 15 июня в Ереване, Гюмри и в Арташате. «Арммоно» с каждым годом расширяет свои рамки, открывая новые имена и давая возможность армянскому зрителю познакомиться с мировыми театральными реалиями.

Фестиваль представляет произведения армянских авторов, проводит работу с региональными театрами в Армении над созданием моноспектаклей, а также молодым актерам и режиссерам предоставляет платформу для самовыражения.

Анжела Амбарцумян