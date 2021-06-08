Заместители министра иностранных дел освобождены от занимаемых должностей
Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян подписал решения об освобождении Авета Адонца, Артака Апитоняна, Гагика Галачяна с должностей заместителей министра иностранных дел. Об этом «Арменпресс» осведомился на сайте электронного управления e-gov.am
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян с 7 июня находится в отпуске.
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