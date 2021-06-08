Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июнь

Заместители министра иностранных дел освобождены от занимаемых должностей

Заместители министра иностранных дел освобождены от занимаемых должностей

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян подписал решения об освобождении Авета Адонца, Артака Апитоняна, Гагика Галачяна с должностей заместителей министра иностранных дел. Об этом «Арменпресс» осведомился на сайте электронного управления  e-gov.am

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян с 7 июня находится в отпуске.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации