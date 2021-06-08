Заместители министра иностранных дел освобождены от занимаемых должностей

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян подписал решения об освобождении Авета Адонца, Артака Апитоняна, Гагика Галачяна с должностей заместителей министра иностранных дел. Об этом «Арменпресс» осведомился на сайте электронного управления e-gov.am

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян с 7 июня находится в отпуске.