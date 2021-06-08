В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России

Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-1".

Ломидзе в комментарии для РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщила, что вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца. В первую очередь, по ее словам, он возможен с теми странами, с которыми у России открыто авиасообщение - их 43,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о "Спутнике", достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран", - сказала Ломидзе.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.