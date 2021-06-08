Директор “Арменпресс” вручил премию победителю в номинации “PR-событие года”

Культура связей с общественностью в Армении пережила некоторый упадок, и поэтому сейчас, как никогда, роли связей с общественностью и грамотного общения придается особое значение. Так оценила изменения в этой сфере, произошедшие в 2020 году, президент Армянской PR-Ассоциации Астхик Аветисян.

“Все кризисы возникают из-за неграмотного общения. И сегодня более чем когда-либо роли связей с общественностью придается особое значение. Поэтому мы собрались здесь, чтобы дать оценку и оценить специалистов по связям с общественностью, общественных и политических деятелей, которые вносят свой вклад в общественную жизнь, в грамотное общение», - заявила Астхик Аветисян в начале мероприятия.

Армянской PR-Ассоциации в этом году исполняется 15 лет. Вот уже несколько лет она проводит церемонию награждения «Армянская премия по связям с общественностью», чествуя специалистов по связям с общественностью, специалистов коммуникации, общественных и политических деятелей. 7 июня в Государственном театре песни состоялась V юбилейная церемония вручения «Armenia PR Awards», в ходе которой были вручены премии по ряду номинаций.

По итогам церемонии награждения газета «Аравот» за проект «Жизнь на границе» была признана «СМИ года». Армянско-ливанская газета «Аздак» стала победителем в номинации «СМИ года диаспоры».

Дом-музей Ованеса Туманяна стал лауреатом премии «Культурный PR года». А лучшим в номинации «PR-инициатива года» стал культурный центр «Терьян».

В категории «PR-событие года» были номинированы: Evocabank за первое в Армении шоу дронов, правительство Армении - за виртуальное мероприятие, посвященное 105-й годовщине Геноцида армян на Мемориале Цицернакаберд и посольство Республики Армения в Латвии, Латвии и Санкт-Петербурге за выпуск диска «Святая литургия Комитаса».

Третий номинант этой категории был признан лучшим.

Награду экс-послу Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тиграну Мкртчяну вручил директор Информационного агентства «Арменпресс», кандидат исторических наук Арам Ананян.

«Для меня большая честь и удовольствие объявить эту номинацию, потому что победителем в этой номинации стал незаурядный человек, выдающийся интеллектуал, выдающийся дипломат Тигран Мкртчян», - сказал директор «Арменпресс».

Тигран Мкртчян, в свою очередь, подчеркнул, что вдвойне рад, что награду ему вручает его очень хороший друг Арам Ананян, с которым, кстати, посольство в странах Балтии провело ряд мероприятий.

Касаясь проекта «Святая литургия Комитаса», бывший посол сообщил, что он начался 18 сентября 2019 года, когда посольство Армении совместно с хором Латвийского радио при участии солистов Оперного театра Армении организовало концерт Комитаса.

«Святая Литургия Комитаса, написанная для мужского хора, современный армянский композитор Ваче Шарафян, по нашей просьбе, для этого особого события, переработал ее для смешанного хора. И впервые Святую литургию Комитаса исполнял иностранный хор. Затем запись была сделана американской компанией «Delos», - отметил Тигран Мкртчян.

Армянская PR-Ассоциация подготовила премию и в номинации «PR инновация года». Победителями стали создатели первого армянского робота с искусственным интеллектом - Робина.

В номинации «Общественный деятель года» победили сразу два человека: бывший советник президента Арцаха, политолог Тигран Абрамян и бывшая министр юстиции, юрист Арпине Ованнисян. Награды им вручила первый Омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

В этом году в номинации «Политик года» были выдвинуты три номинанта: действующий премьер-министр Никол Пашинян, бывший премьер-министр Вазген Манукян и второй президент Республики Армения Роберт Кочарян. Победителем стал Роберт Кочарян.

На церемонии награждения Офис Защитника прав человека Республики Армения стал победителем в двух номинациях: «Государственная структура года», «Сотрудник года по связям с общественностью». Была номинирована Нуне Овсепян, заведующая отделом по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека.

По результатам экспертного исследования, а также результатам опросов целевой аудитории МЧС вошло в тройку лидеров в номинации «Государственная структура года».

Перед тем, как вручить награду представителю второго президента, президент Армянской PR-ассоциации Астхик Аветисян подчеркнула, что в этом году день награждения, который был назначен еще год назад, совпал с началом досрочных выборов в Национальное собрание, и попросила не связывать эту награду с избирательной кампанией.

Премии были вручены победителям и ряда других номинаций.

Информационное агентство Арменпресс в 2017 году было признано победителем в номинации «Медиа года».