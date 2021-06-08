Ремонтируются внутриобщинные дороги Ширакской области
Ремонтируется ряд внутриобщинных дорог Ширакской области. Бюджет строительства дорог здесь на 2021 год составляет около 25 млрд драмов.
Как передает «Арменпресс», Управление градостроительства Ширакской областной администрации сообщает, что в рамках этой суммы будут отремонтированы дороги Гюмри. Межгосударственные и некоторые государственные дороги региона находятся в относительно хорошем состоянии, но дороги внутриобщинного и регионального значения (около 241,2 км) в очень плохом состоянии. В этом году будут проведены работы по зимнему содержанию дорог протяженностью в 270,22 км и по текущему содержанию и эксплуатации длиной в 104,2 км., включая и работы на межгосударственной автомагистрали Ереван-Гюмри-граница Грузии и дороги, ведущие к монастырскому комплексу Мармашен. В этом году будет отремонтирован и ряд региональных и местных дорог. Начнутся работы по капитальному ремонту на дорогах Вардакар-Ашоцк, Ашоцк-Амасия, Арегнадем, а также на дорогах Артик-Пемзашен, Анушаван-Паник.
Есть и дороги, которые будут отремонтированы лишь при наличии средств. Обсуждается возможность капитального ремонта дорог Гюмри-Хацик, Вардакар-Айгабатс-Нор Кянк-Паник-Покр Манташ. «Эти дороги были исключены из планов прошлого года из-за финансовых ограничений, но этот вопрос снова обсуждается», - сказал Альберт Маргарян, глава Управления градостроительства Ширакской областной администрации.
Арменуи Мхоян
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